За сутки в Сирии зафиксировано 28 нарушений перемирия

Перемирие в Сирии было объявлено с часа ночи 30 декабря 2016 г

Дамаск, , 19:36 — REGNUM 28 случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировали за сутки в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, размещенном на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано 15 нарушений, из них в провинциях: Хама — 5, Дамаск — 5, Латакия — 3, Алеппо — 2, — говорится в сообщении. — Турецкой частью представительства зафиксировано 13 нарушений, из них в провинциях: Хама — 4, Идлиб — 3, Дамаск — 3, Алеппо — 1, Латакия — 1, Деръа — 1».

Отмечается, что по всем выявленным фактам нарушений режима прекращения огня в стране проводятся разбирательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие в Сирии было объявлено с часа ночи 30 декабря 2016 г. Официальный Дамаск подписал соглашение о перемирии с семью основными вооруженными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Москва, Анкара и Тегеран.