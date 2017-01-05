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В Белгородской области за четыре дня поймали более сотни пьяных водителей

Общество
После праздников белгородцы водят машины в нетрезвом состоянии и без документов

Белгород, 5 Января 2017, 18:38 — REGNUM  В Белгородской области с 31 декабря по 3 января на дорогах были задержаны более сотни водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, передает портал Go31.ru со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

На дорогах инспекторы ГИБДД задержали 106 нетрезвых водителей, ещё 12 человек управляли автомобилями без документов, потому что ранее были лишены прав. К административной ответственности с 31 декабря по 3 января привлекли более 1700 нарушителей в сфере дорожного движения.

По данным ГИБДД, о каждом пятом нетрезвом водителе сообщили активные граждане.

Напомним, на время праздников личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный вариант несения службы. В течение всей праздничной недели наряды дорожно-патрульной службы усилены представителями муниципальной стражи и внештатными сотрудниками полиции. Особое внимание уделяется грубым нарушениям правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушениям, связанным с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.

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Нарушения Правил дорожного движения
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