Четверг, 05 Января 2017 года
19:15:50 МСК

Рождественские морозы в Ленобласти достигнут минус 36 градусов

Общество
Самым холодным временем станет рождественский сочельник в ночь на 7 января

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 5 Января 2017, 18:16 — REGNUM  Штормовое предупреждение выпустило Главное управление МЧС России по Ленинградской области в связи с пришедшими в регион сильными морозами. На востоке Ленобласти в ночь с 6 на 7 января они достигнут отметки в минус 36 градусов.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в Ленобласти будет небольшой снег, северо-восточный и северный ветер, скоростью до 10 метров в секунду.

На западе региона, вблизи Финского залива, ночью местами до минус 25 градусов, на востоке в ночные часы до минус 35 градусов. Днем температура будет достигать отметки в минус 27 градусов.

Еще холоднее станет 7 января, в день православного Рождества. На западе Ленобласти температура может опуститься ночью до минус 28 градусов, на востоке — до минус 36 градусов. Дневные температуры: на западе минус 14−19 градусов, на востоке — минус 22−27 градусов.

«При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных», — отмечают в региональном управлении МЧС.

В Санкт-Петербурге в ночные часы 6 января будет 20-градусный мороз, в пригородах — до минус 23 градусов. Днем мороз ослабеет до минус 16−18 градусов. А 7 января, как и в Ленобласти, температура еще понизится: ночью до минус 22 градусов, в окрестностях до минус 25 градусов. Днем в Рождество «потеплеет» до минус 14−16 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Санкт-Петербург готовится к приходу 20-градусных морозов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морозы
Главное сегодня
NB!
05.01.17
Андрей ВыползовКоллапс в Калининграде: транспортная изоляция плюс паралич власти
КалининградРоссия Авиапроисшествия Политика
NB!
05.01.17
Президентом Венесуэлы может стать сын соратника Саддама Хусейна
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
05.01.17
Ашот ПогосянПила: музыка вместо разделения
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
05.01.17
Редакция ИА REGNUMБлокада Калининграда: шаг первый
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
05.01.17
Станислав СтремидловскийВаршава переписывает историю: остаться должен один Пилсудский
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
05.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВсё говорит о неизбежности грядущей катастрофы: энергетика Украины в 2016-м
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
05.01.17
Эстонский подполковник запаса написал два романа о войне с Россией
ТаллинЭстония Информационная война против России Культура
NB!
05.01.17
Айтен ЮранРождение бога. ФОТОВЫСТАВКА
ГокарнаИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
05.01.17
«Трамп с презрением относится к ЦРУ»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
05.01.17
Украинский посол в Мексике: «Мы защищаем весь мир от русской агрессии»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
Румыния: «Сегодня даже Черное море не является нам хорошим соседом»
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
05.01.17
«К концу 2017 года следует ожидать выхода экономики РФ на траекторию роста»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
05.01.17
МИД Австрии: Не надо оглядываться назад, обвиняя РФ в украинском кризисе
ВенаАвстрия Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
Елена КовачичКто на самом деле автор мировой промышленной революции?
ГринокВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
05.01.17
Минобороны Украины планирует новые ракетные учения вблизи Крыма
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
05.01.17
«Реал Мадрид» уничтожил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
Григорий ВанинДело Михалкова
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Общество
NB!
05.01.17
«Тоттенхэм» остановил победное шествие «Челси»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.01.17
Власти Аргентины не включили Фолкленды в карту страны
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
04.01.17
Президент ПМР – Додону: «Гарантия нашей безопасности – независимость»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.01.17
Микола ШеляговичКалининградская область: от Ятвяжской Руси до наших дней
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Общество
NB!
04.01.17
Редкий москвич долетит до Галапагосских островов...
КитоЭквадор Туризм Общество
ещё главное