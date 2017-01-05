Рождественские морозы в Ленобласти достигнут минус 36 градусов

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:16 — REGNUM Штормовое предупреждение выпустило Главное управление МЧС России по Ленинградской области в связи с пришедшими в регион сильными морозами. На востоке Ленобласти в ночь с 6 на 7 января они достигнут отметки в минус 36 градусов.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в Ленобласти будет небольшой снег, северо-восточный и северный ветер, скоростью до 10 метров в секунду.

На западе региона, вблизи Финского залива, ночью местами до минус 25 градусов, на востоке в ночные часы до минус 35 градусов. Днем температура будет достигать отметки в минус 27 градусов.

Еще холоднее станет 7 января, в день православного Рождества. На западе Ленобласти температура может опуститься ночью до минус 28 градусов, на востоке — до минус 36 градусов. Дневные температуры: на западе минус 14−19 градусов, на востоке — минус 22−27 градусов.

«При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных», — отмечают в региональном управлении МЧС.

В Санкт-Петербурге в ночные часы 6 января будет 20-градусный мороз, в пригородах — до минус 23 градусов. Днем мороз ослабеет до минус 16−18 градусов. А 7 января, как и в Ленобласти, температура еще понизится: ночью до минус 22 градусов, в окрестностях до минус 25 градусов. Днем в Рождество «потеплеет» до минус 14−16 градусов.

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