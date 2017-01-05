В Костромской области с браконьерами будет бороться специальный отдел

В ходе рейдов специалисты уже выявили более десяти правонарушений

Кострома, , 14:54 — REGNUM В Костромской области для борьбы с браконьерами создан отдел оперативного реагирования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отдел создан при охотуправлении департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Основная его задача — борьба с браконьерами, но его сотрудники также контролируют качество работ по учёту численности животных, проводят мероприятия по регулированию численности хищников, когда те появляются в населённых пунктах.

Совместно с другими службами выявляют факты браконьерства в сфере рыболовства, лесозаготовки, нарушения в использовании внедорожной, водномоторной техники, а также организовывают подкормку диких животных.

В состав отдела вошли пять государственных охотничьих инспекторов, которые провели уже несколько рейдовых выездов и выявили более десяти правонарушений в сфере охоты. На вооружении специалистов отдела предоставили квадроциклы, скоростные снегоходы, катера, видеорегистраторы и радиосвязь.