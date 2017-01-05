В Хабаровском крае под программу капремонта попадут не менее 500 домов

Хабаровск, , 14:05 — REGNUM В Хабаровском крае полным ходом идет формирование программы капитального ремонта домов на 2017 год. Предполагается, что в нее будет включено не менее 500 многоквартирных зданий региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом МинЖКХ.

Читайте также: Хабаровским пенсионерам расширили льготную поддержку на капремонт

Там отметили, что первые работы начнутся примерно в апреле, как только потеплеет. Фондом капитального ремонта уже заключено 34 договора.

«Всего же в краевой программе капремонта, рассчитанной до 2043 года, сегодня числится свыше 7,7 тысячи многоквартирных домов, где необходимо выполнить работы», — уточнили в министерстве.

Там также добавили, что в прошлом году в регионе удалось привести в порядок 510 многоэтажек, что почти в пять раз больше, чем в предыдущем. Все ремонты ведутся за счет платежей собственников, которые они ежемесячно отчисляют в специально созданную некоммерческую организацию «Региональный оператор — Фонд капитального ремонта МКД в Хабаровском крае». Также немалую роль в схеме административного управления играет федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В прошлом году Фонд выделил Хабаровскому краю 10 миллионов рублей. Эти средства позволили отремонтировать общее имущество в 17 многоквартирных домах. Отмечается, что местные жители довольно активно платят за капремонт и с 2014 года население перечислило в Фонд капремонта многоквартирных домов свыше 1,6 миллиарда рублей.

«Граждане стали осознавать преимущества сотрудничества с Фондом капремонта. Региональный оператор обеспечивает сохранность платежей, самостоятельно решает весь спектр организационных вопросов. Он же несет полную ответственность за качество выполненных работ. Это выгодно собственникам», — пояснили в краевом министерстве ЖКХ.