Ашот Погосян, , 17:42 — REGNUM

С Сергеем Вяткиным, виртуозом по игре на музыкальной пиле, познакомились в одном из московских переходов. В репертуаре этого музыканта более 100 различных мелодий — от классики — до народных.

Чем живет этот удивительный человек? Что его тревожит? Ведь игру на пиле не так легко понять: в чем ее миссия, что у пилы получается лучше — объединять, или разделять? Попытались выяснить в новогоднем выпуске передачи ИА REGNUM «Люди России».

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