Четверг, 05 Января 2017 года
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Утверждена стратегия транспортного обеспечения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций

Общество
Правительство гарантирует бесплатную перевозку зрителей между городами — организаторами матчей ЧМ-2018 по футболу
ЧМ-2018 ЧМ-2018

Москва, 5 Января 2017, 10:51 — REGNUM  Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, а также план реализации стратегии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 января, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Стратегия соответствует правительственной гарантии относительно бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований между городами — организаторами матчей, а также учитывает требования Международнрой федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

Стратегия определяет требования к транспортному обслуживанию в период проведения спортивных соревнований, а также основные положения единой системы управления перевозками и информационной поддержки потребителей услуг транспорта, задействованной в обеспечении Кубка конфедераций в 2017 году и ЧМ-2018 по футболу.

Глава правительства также подписал постановление об утверждении формы входного билета на матч чемпионата мира по футболу 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года, а также формы документа, который дает право на получение такого входного билета.

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