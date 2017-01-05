Четверг, 05 Января 2017 года
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Калининградский аэропорт возобновил работу после суток простоя

Общество
Помогли военные Балтфлота
Аварийный самолёт в калининградском аэропорту
Иллюстрация: Стоп-кадр vesti-kaliningrad.ru
Аварийный самолёт в калининградском аэропорту

Калининград, 5 Января 2017, 08:18 — REGNUM  Калининградский аэропорт «Храброво» возобновил работу после суток простоя из-за жёсткой посадки аэробуса «Аэрофлота». В настоящее время идёт регистрация на рейс в Москву (Шереметьево).

Коллапс в аэропорту произошел потому, что администрация «Храброво» совместно с региональным управлением МЧС целые сутки не могли отбуксировать аварийный самолёт.

Транспортировать за пределы взлетной полосы лайнер удалось около полуночи с помощью военной техники береговых войск Балтийского флота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Балтфлота.

В операции приняли участие пять единиц специальной инженерной техники в составе четырех тяжелых тягачей на базе автомобиля «Урал» с увеличенной базой колес и повышенной грузоподъемностью и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ на гусеничном ходу.

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