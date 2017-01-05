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В Петербурге скончался основатель легендарных «Поющих гитар»

Общество
«Вся его жизнь была связана с музыкой»

Санкт-Петербург, 5 Января 2017, 03:24 — REGNUM  В среду, 4 января, в Санкт-Петербурге ушел из жизни основатель и художественный руководитель легендарного советского вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев. Ему был 81 год. Об этом стало известно из сообщения на странице ансамбля в соцсети «Вконтакте».

В сообщении отмечается, что вся жизнь Анатолия Васильева была связана с музыкой, а его главным и любимым детищем были именно «Поющие гитары». Он был художественным руководителем ансамбля до самой своей смерти.

«Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки», — говорится на странице «Вконтакте».

«Поющие гитары» создавались еще в 1966 году в Ленинграде. Инициатором чего выступил Анатолий Васильев. В начале 70-х ансамбль стал очень популярен в СССР. Самые известные композиции «Поющих гитар» — это «Синяя песня» и «Песенка велосипедистов».

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