Четверг, 05 Января 2017 года
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В ЕАО открыли ледовую переправу с китайским городом

Общество
Протяженность переправы международного значения превышает 400 метров

Биробиджан, 5 Января 2017, 03:10 — REGNUM  В Еврейской автономной области открыта ледовая переправа международного значения. Она находится в селе Амурзет Октябрьского района и имеет статус переправы международного значения, так как соединяет российскую границу с китайским городом Миньшань. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, до открытия переправы, её обследовала специальная комиссия.

Комиссия подтвердила безопасность и надежность переправы.

Протяженность сооружения составляет 420 метров, шириной 8 метров, грузоподъемность — 20 тонн.

«Сейчас переправа соответствует всем российским и китайским требованиям. В течение всего времени эксплуатации понтонного моста инспекторы ГИМС будут следить за безопасностью сооружения», — сказали в МЧС.

Напомним, ледовая переправа действует с 1992 года. С 2013 года для увеличения уровня безопасности и грузоподъёмности здесь установили пантонно-наплавной мост.

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