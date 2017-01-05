В ЕАО открыли ледовую переправу с китайским городом

Биробиджан, , 03:10 — REGNUM В Еврейской автономной области открыта ледовая переправа международного значения. Она находится в селе Амурзет Октябрьского района и имеет статус переправы международного значения, так как соединяет российскую границу с китайским городом Миньшань. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, до открытия переправы, её обследовала специальная комиссия.

Комиссия подтвердила безопасность и надежность переправы.

Протяженность сооружения составляет 420 метров, шириной 8 метров, грузоподъемность — 20 тонн.

«Сейчас переправа соответствует всем российским и китайским требованиям. В течение всего времени эксплуатации понтонного моста инспекторы ГИМС будут следить за безопасностью сооружения», — сказали в МЧС.

Напомним, ледовая переправа действует с 1992 года. С 2013 года для увеличения уровня безопасности и грузоподъёмности здесь установили пантонно-наплавной мост.