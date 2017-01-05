В Москве ожидают сильный снегопад и метель

Москва, , 00:48 — REGNUM В Москве объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный снегопад и метель. Об этом сообщили в Росгидромете.

Отмечается, что по крайней мере до 9:00 четверга, 5 января, в столице, а также Троицком и Новомосковском административных округах будет идти сильным снег, местами метель. Согласно данным синоптиков, 5 января выпадет до девяти миллиметров осадков, то есть более 20% месячной нормы осадков. В январе этого показатель составляет 42 мм. Только за ночь может выпасть до семи миллиметров осадков.

После снегопада ожидается заметное похолодание. В ночь на 6 января температура может упасть до минут 23 — минус 28 градусов. В субботу, 7 января, будет еще холоднее — до минус 29 градусов, предупреждает метеослужба.

Как передают «Вести.Ru», за минувшие сутки в Москве произошли сотни аварий из-за резкого похолодания. Самое крупное ДТП произошло днем 4 января на 20 километре Московской кольцевой дороге: столкнулись около 20 легковых автомобилей. Это ДТП стало первой в 2017 году такой крупной аварией.