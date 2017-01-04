Экс-президент Польши госпитализирован в Варшаве

Политик Бронислав Коморовский занимал должность президента Польши с 2010-го по 2015 год

Варшава, , 22:32 — REGNUM Сообщения СМИ о госпитализации бывшего президента Польши Бронислава Коморовского соответствуют действительности. Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил сам политик.

По его словам, он находится в одной из больниц Варшавы на плановом обследовании. Одновременно Коморовский опроверг данные, что у него сильные головные боли.

Ранее ряд СМИ сообщил, что экс-главу Польши Бронислава Коморовского положили в Военный медицинский институт в Варшаве с жалобами на мигрень.

Напомним, Коморовский занимал должность президента Польши с 2010-го по 2015 год.