Экс-президент Польши госпитализирован в Варшаве
Политик Бронислав Коморовский занимал должность президента Польши с 2010-го по 2015 год
Варшава, 4 Января 2017, 22:32 — REGNUM Сообщения СМИ о госпитализации бывшего президента Польши Бронислава Коморовского соответствуют действительности. Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил сам политик.
По его словам, он находится в одной из больниц Варшавы на плановом обследовании. Одновременно Коморовский опроверг данные, что у него сильные головные боли.
Ранее ряд СМИ сообщил, что экс-главу Польши Бронислава Коморовского положили в Военный медицинский институт в Варшаве с жалобами на мигрень.
Напомним, Коморовский занимал должность президента Польши с 2010-го по 2015 год.
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