Космонавт Игорь Волк скончался в Подмосковье

«3 января 2017 г. ушел из жизни Игорь Петрович Волк»

Жуковский, Московская область, , 22:07 — REGNUM В Подмосковье на 80-м году жизни скончался летчик-космонавт Игорь Волк. Об этом сообщается на сайте администрации города Жуковский.

«3 января 2017 г. ушел из жизни Игорь Петрович Волк», — говорится в сообщении.

Причины смерти пожилого человека пока не называются.

Игорь Волк — летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, Заслуженный лётчик-испытатель СССР, президент международной ассоциации «Земля и космонавтика», космонавт-исследователь космического корабля «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7».