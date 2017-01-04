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Космонавт Игорь Волк скончался в Подмосковье

Общество
«3 января 2017 г. ушел из жизни Игорь Петрович Волк»

Жуковский, Московская область, 4 Января 2017, 22:07 — REGNUM  В Подмосковье на 80-м году жизни скончался летчик-космонавт Игорь Волк. Об этом сообщается на сайте администрации города Жуковский.

«3 января 2017 г. ушел из жизни Игорь Петрович Волк», — говорится в сообщении.

Причины смерти пожилого человека пока не называются.

Игорь Волк — летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, Заслуженный лётчик-испытатель СССР, президент международной ассоциации «Земля и космонавтика», космонавт-исследователь космического корабля «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7».

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