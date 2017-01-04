Россия и Турция снова зафиксировали нарушения перемирия в Сирии

В настоящее время проводятся разбирательства по всем выявленным фактам нарушений режима прекращения огня в стране

Дамаск, , 18:58 — REGNUM На территории Сирии за минувшие сутки зафиксировали 39 нарушений перемирия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, размещенном на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого Соглашения за сутки зафиксировано 12 нарушений, из них в провинциях: Латакия — 5, Хама — 4, Дамаск — 3, — говорится в сообщении. — Турецкой частью представительства зафиксировано 27 нарушений, из них в провинциях: Идлиб — 9, Дамаск — 5, Хама — 4, Алеппо — 3, Хомс — 3, Деръа — 2, Эль-Кунейтра — 1».

Отмечается, что в настоящее время проводятся разбирательства по всем выявленным фактам нарушений режима прекращения огня в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие в Сирии было объявлено с часа ночи 30 декабря 2016 г. Правительство страны подписало соответствующее соглашение с семью основными вооруженными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили РФ, Турция и Иран.

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