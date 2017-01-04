Редкий москвич долетит до Галапагосских островов...

Кито, , 17:11 — REGNUM Среди стран, которые туристы из Москвы реже всего выбирали в 2016 году, есть и государства Латинской и Центральной Америки. Всего четырнадцать человек, к примеру, посетили Галапагосские острова (Эквадор), сообщает Travel Russian News.

Отметим, что Галапагосские острова известны большим разнообразием флоры и фауны. И именно здесь Чарльз Дарвин провел исследование. которое послужило основой к созданию эволюционной теории происхождения видов. В 1959 году отмечался столетний юбилей первой публикации Дарвина «Происхождение видов». В тот же год власти Эквадора объявили о создании на Галапагосских островах Национального парка. В 1978 году ЮНЕСКО объявила острова Территорией Всемирного Наследия, а в 1985 году Биосферным Заповедником.

Среди других редко посещаемых москвичами туристических зон — курортная Картахена (Колумбия), Багамские острова, Гватемала, указано на сайте Kupibilet.ru.

А вот на Кубу поток российских туристов в 2016 году вырос на 39 процентов. Такие данные опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).