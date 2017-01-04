Каждый третий заболевший дифтерией в ЕС — житель Латвии

Рига, , 16:41 — REGNUM За последние три года почти треть всех зафиксированных в Европейском союзе случаев заболевания дифтерией пришлась на Латвию. Так, в стране выявлен 51 случай заболевания, тогда как во всех остальных странах Евросоюза — 117, заявила министр здравоохранения Анда Чакша, сообщает портал Rus.delfi.lv.

По мнению Чакши, такая ситуация неприемлема, учитывая тот факт, что государство оплачивает вакцинацию от этой болезни. Министр также призвала всех семейных врачей Латвии проверить свои картотеки, чтобы выяснить, привиты ли их пациенты от дифтерии.

Данные эпидемиологического мониторинга свидетельствуют, что с 2009 по 2011 год было зарегистрировано лишь 14 случаев заболевания дифтерией, однако не было случаев заболевания среди детей. В свою очередь с 2012-го по 2014 год зафиксировано уже 35 случаев заболевания дифтерией, и 12 из них — у детей.

Напомним, дифтерия является инфекционным, опасным для жизни заболеванием, которое вызывается бактерией Corynebacterium diphtheriae (бацилла Леффлера). Чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Инфекция передается воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка.

С 2002 года от дифтерии в Латвии умерло 20 человек, в том числе четверо детей. Ни один из них не был вакцинирован.