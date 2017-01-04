Среда, 04 Января 2017 года
17:31:10 МСК

Каждый третий заболевший дифтерией в ЕС — житель Латвии

Общество
В Латвии зарегистрирован 51 случай, во всех остальных странах Евросоюза — 117

Рига, 4 Января 2017, 16:41 — REGNUM  За последние три года почти треть всех зафиксированных в Европейском союзе случаев заболевания дифтерией пришлась на Латвию. Так, в стране выявлен 51 случай заболевания, тогда как во всех остальных странах Евросоюза — 117, заявила министр здравоохранения Анда Чакша, сообщает портал Rus.delfi.lv.

По мнению Чакши, такая ситуация неприемлема, учитывая тот факт, что государство оплачивает вакцинацию от этой болезни. Министр также призвала всех семейных врачей Латвии проверить свои картотеки, чтобы выяснить, привиты ли их пациенты от дифтерии.

Данные эпидемиологического мониторинга свидетельствуют, что с 2009 по 2011 год было зарегистрировано лишь 14 случаев заболевания дифтерией, однако не было случаев заболевания среди детей. В свою очередь с 2012-го по 2014 год зафиксировано уже 35 случаев заболевания дифтерией, и 12 из них — у детей.

Напомним, дифтерия является инфекционным, опасным для жизни заболеванием, которое вызывается бактерией Corynebacterium diphtheriae (бацилла Леффлера). Чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Инфекция передается воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка.

С 2002 года от дифтерии в Латвии умерло 20 человек, в том числе четверо детей. Ни один из них не был вакцинирован.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профилактика заболеваний
Главное сегодня
NB!
04.01.17
Редкий москвич долетит до Галапагосских островов...
КитоЭквадор Туризм Общество
NB!
04.01.17
Минобороны РФ ответило директору ЦРУ на тактику выжженной земли
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
04.01.17
«Притеснения журналистов в Белоруссии вызывают серьезные опасения»
БрянскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
Станислав ТарасовТурция должна сохранить политическое доверие России и Ирана
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
КалининградРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
04.01.17
«Доллар – самая перспективная валюта на 2017 год»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.01.17
«Арсенал» отыграл у «Борнмута» 3 мяча за 20 минут
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.01.17
Юрий БаранчикУкраина. Итоги 2016: страна-минус
КиевУкраина Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
ПриштинаКосово «Исламское государство» Общество
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
03.01.17
Украина будет производить винтовки М16
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Общество
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
МоскваРоссия Морозы Происшествия
NB!
03.01.17
Украина ждет, что администрация Трампа начнет поставки летального оружия
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Парубий: Досрочные выборы на Украине — план России, но он не пройдет
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
03.01.17
Юрий БаранчикМировая геополитика. Итоги 2016: год перелома
МоскваРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
Тулеев попросил Медведева остановить необоснованный рост цен на бензин
КемеровоРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Яков РудьНе то дали: Маккейн остался недоволен Порошенко
КиевУкраина Украина и США Политика
NB!
03.01.17
«Новый год нефть открыла ростом»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Станислав СтремидловскийКого назначат в Польше виновными – мигрантов или украинцев?
ЭлкПольша Главное о Польше Политика
NB!
03.01.17
The Times: «Ради дружбы с Путиным Трамп готов терпеть многое»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное