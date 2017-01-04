Среда, 04 Января 2017 года
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40% призывников Литвы игнорируют повестки

Общество
Министр обороны заявляет, что армию удается укомплектовать за счет добровольцев
Литовские военные в ходе штатных учений
7th Army Training Command
Литовские военные в ходе штатных учений

Вильнюс, 4 Января 2017, 16:33 — REGNUM  В Министерстве обороны Литвы 4 января было завершено формирование списков призывников 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Министр обороны Раймундас Кароблис предлагает призывникам не скрываясь пройти все процедуры, так как вероятность того, что нежелающий служить попадет в армию, очень мала.

Списки призывников составляли почти 3 часа. «Я только что подписал списки. Процесс начинается», — заявил журналистам Кароблис после завершения процесса. За формированием списков наблюдали представители общественности.

Сейчас в списке значатся 25 144 фамилии, при этом в 2017 году призовут на службу 3537 лиц. В 2015 и 2016 годах были призваны по 3000 молодых людей.

Перед составлением списков армия уже получила 525 заявлений с просьбой добровольно пройти службу. В 2016 году до объявления списков таких лиц было более 600.

Министр подчеркнул, что пока что из списка не был призван ни один призывник — необходимое число молодых людей попросилось на службу по своему желанию.

Тем не менее, согласно данным, представленным Министерством обороны литовскому новостному порталу 15min, 40% лиц не отозвались на призыв. Говоря об ответственности, Кароблис не скрывал, что от нее никто не сможет убежать.

«Наверное, можно обратиться к молодым людям — стоит ли это делать? Я очень надеюсь, что добровольцы и сейчас заполнят необходимые ряды. Ну, а если нет, очень низкая вероятность того, что из всех списков попадется тот, кто не хочет служить. Я бы предложил пройти все процедуры, потому что будет грозить административная ответственность, штрафы — кому это нужно?», — сказал министр.

Начальник службы по воинской обязанности и комплектации литовской армии полковник Арунас Бальчюнас не считает, что все, кто не отозвался на призыв, по злому умыслу избегали службы.

«Немало тех, кто не получил повестки по разным причинам: уехали за границу, не декларировали, не было известно, где их искать. Такие на самом деле немало. Другие, может, заболели, не могли прийти», — сказал полковник. Он подчеркнул, что армия внимательно рассматривает причины, по которым молодые люди не отозвались на призыв.

Бальчюнас подчеркнул, что в этом году призывникам не будут отправляться повестки по почте — вся информация будет в интернете. Те, кто не сможет найти всю актуальную информацию, сможет узнать ее по бесплатной телефонной линии. У каждой фамилии будет указано подразделение армии и дата, до которой призывник должен прийти.

Полковник объяснил, что разные сроки у каждой фамилии указаны потому, что у армии нет возможности сразу принять 35 000 призывников. «Физически мы не сможем их принять. Кроме того, не все будут призываться сразу, есть график, сколько нужно человек и в какие отделения они поедут», — добавил он.

Несмотря на то, что списки уже составлены, они будут обнародованы в начале следующей недели.

Министр обороны утверждал, что списки публикуются позже по техническим причинам: «Нужно ввести дополнительные данные, которых нет возле фамилий. Чтобы можно было нормально пользоваться сайтом, нужно ввести дополнительные данные, телефоны, дополнительную информацию».

Министр сегодня несколько раз повторил, что невозможно что-либо изменить в списках — система сразу бы это зафиксировала.

«Если будет какое-то изменение, кто угодно сможет увидеть факт изменения. Это просто невозможно», — утверждал он.

В этом году, по словам Бальчюнаса, есть еще одно нововведение — в списки призывников попадут и те, кто пройдет службу по своему желанию. «Но это не означает, что они потеряют статус добровольца и дополнительные пособия, которые установлены в законе. Нет основания переживать по этому поводу», — пояснил он.

По словам Карболиса, в 2017 году решено принять больше призывников с учетом способностей инфраструктуры армии.

По утверждению Бальчюнаса, только небольшая часть призывников — около 10% — будут обучаться в учебном полку. «Все остальные сразу начнут службу в подразделениях и все девять месяцев проведут там», — сказал полковник.

Напомним, воинский призыв в Литве в 2015 году был возвращён в связи с «возможной агрессии против Литвы со стороны России».

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