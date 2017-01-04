В Латвии из-за погодных условий тысячи семей остались без электричества

Рига, , 15:47 — REGNUM 4 января в Латвии в электросетях зарегистрировано 309 аварийных отключений, без электричества осталось несколько тысяч домохозяйств, об этом свидетельствует карта отключений электроснабжения предприятия АО Sadales tīkls, сообщает LETA.

Как стало известно, больше всего повреждений линий электропередачи зарегистрировано в Баускском и Рундальском краях, к западу от Сигулды — в Кримулдском и Инчукалнском краях, а также в Латгалии, в основном в Резекненском крае.

Sadales tīkls предупреждает, что в районе от Риги до Сигулды ночью шел сильный снегопад, поэтому с увеличением скорости ветра деревья могут ломаться и падать на электролинии.

По прогнозам синоптиков, в течение дня ветер усилится до 14−19 метров в секунду, а в Курземе (Западное побережье Латвии) — до 19−24 метров в секунду, поэтому самая сильная метель ожидается во второй половине дня.

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