Аэропорт «Рига» отменяет рейсы

Рига, , 15:40 — REGNUM Аэропорт «Рига» из-за сильного снегопада продолжает отменять рейсы, сообщает портал Mixnews.lv.

Так, утром не смогли приземлиться самолеты из Хельсинки, Вильнюса и Паланги — они перенаправлены в другие аэропорты. Позднее были отменены рейсы из Брюсселя, Мюнхена, Санкт-Петербурга, Киева. Из Риги отметены рейсы в Стокгольм, Копенгаген, Осло, Вильнюс и Таллин. Другие рейсы сильно отстают от расписания.

Как сообщила представитель Рижского аэропорта Лаура Карните, работу аэропорта затрудняет не только метель, но и сильный боковой ветер. На расчистке взлетных полос от снега задействована вся техника, однако пока ситуация лучше не становится, поэтому работа аэропорта может быть осложнена в течение всего дня, добавила Карните.

В связи со сложившейся ситуацией администрация аэропорта призывает пассажиров следить за изменениями в расписание рейсов на сайте аэропорта и в социальных сетях. По прогнозам синоптиков, снегопад в Риге продолжится в течение всего дня. Метель только усилится, так как растет скорость северо-восточного ветра.

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