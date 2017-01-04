Главой МВД Узбекистана назначен Абдусалом Азизов

В последние годы Азизов работал начальником Управления внутренних дел по Джизакской области страны

Ташкент, , 15:05 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом назначил Абдусалома Азизова министром внутренних дел республики, сообщил ИА REGNUM представитель МВД Узбекистана.

Ранее занимавший эту должность Адхам Ахмедбаев другим указом переведен на работу в аппарат президента на должность государственного советника, отвечающего за координацию деятельности силовых и фискальных структур.

Абдусалом Азизов в разные годы трудился на различных постах в структуре МВД страны. В частности занимал должности первого заместителя МВД страны, руководителя ГУВД Ташкента, а также в 2006 году неожиданно возглавил НХК «Узбекнефтегаз».

В последние годы Азизов работал начальником Управления внутренних дел по Джизакской области страны.

Данное назначение является первым кадровым решением президента Узбекистана по назначению руководителей силовых структур республики.