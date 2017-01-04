Среда, 04 Января 2017 года
14:28:20 МСК

На 8 лет за неуплату налогов: в Литве могут ужесточить УК

Общество
Срок до 8 лет заключения предложено ввести за неуплату налогов на суммы от 19 тысяч евро

Вильнюс, 4 Января 2017, 14:16 — REGNUM  Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает принять поправки к Уголовному кодексу, в которых установлено более строгое наказание за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах, сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 января, в канцелярии президента Литвы. Согласно поправке, указанную ответственность предлагается установить за неуплату налогов на сумму от 19 тысяч евро.

По словам президента, уклонение от налогов — не только тяжкое преступление, от которого страдают государство и его жители, но и угроза для прозрачности политической системы. Из-за финансовых преступлений растет теневая экономика, социальное неравенство, искажается справедливость и страдает финансовая стабильность государства.

Грибаускайте предлагает наказывать за уклонение от налогов как за тяжкое преступление. Так, для лиц, скрывших налоги в размере 19 тысяч евро (500 минимальных прожиточных уровней) или участвующих в организованной группировке, необходимо установить такую же ответственность, как и за мошенничество — лишение свободы сроком до 8 лет, считает президент Литвы. Кроме того предлагается в 2 раза увеличить срок давности для таких преступлений.

Среди налоговых преступлений, на сегодняшний день в Литве тяжкими считаются только хищение большой стоимости НДС и пособий по материнству, за уклонение от налогов грозит ответственность, как за простое воровство. Согласно ныне действующим законам, максимальное наказание даже за самые крупные налоговые преступления — это лишение свободы сроком до 3 лет, которое на практике даже не применяется, а из-за коротких сроков давности мошенникам часто удается избежать ответственности.

По данным службы по расследованию финансовых преступлений, из-за налоговых преступлений государство только за последние три года понесло убытки на сумму более 90 млн евро.

По утверждению президента, адекватное наказание должно стать одним из приоритетов в борьбе с налоговым мошенничеством и финансовыми преступлениями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Литвы
Главное сегодня
NB!
04.01.17
«Притеснения журналистов в Белоруссии вызывают серьезные опасения»
БрянскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
Станислав ТарасовТурция должна сохранить политическое доверие России и Ирана
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
КалининградРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
04.01.17
Большую пресс-конференцию Трамп проведет за 9 дней до инаугурации
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
04.01.17
«Доллар – самая перспективная валюта на 2017 год»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.01.17
Юрий БаранчикУкраина. Итоги 2016: страна-минус
КиевУкраина Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
ПриштинаКосово «Исламское государство» Общество
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
03.01.17
Украина будет производить винтовки М16
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Общество
NB!
03.01.17
Спецназ НАТО пополнят 400 литовских солдат
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
МоскваРоссия Морозы Происшествия
NB!
03.01.17
Парубий: Досрочные выборы на Украине — план России, но он не пройдет
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
03.01.17
Юрий БаранчикМировая геополитика. Итоги 2016: год перелома
МоскваРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
Тулеев попросил Медведева остановить необоснованный рост цен на бензин
КемеровоРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Алексей ЮсевДесять лучших фильмов 2016 года
МоскваРоссия Итоги 2016 года Культура
NB!
03.01.17
Яков РудьНе то дали: Маккейн остался недоволен Порошенко
КиевУкраина Украина и США Политика
NB!
03.01.17
Станислав СтремидловскийКого назначат в Польше виновными – мигрантов или украинцев?
ЭлкПольша Главное о Польше Политика
NB!
03.01.17
The Times: «Ради дружбы с Путиным Трамп готов терпеть многое»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.01.17
Сергей ГуркинТоп-10 событий 2016 года для Украины: конец «украинской оккупации»?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Станислав ТарасовТурция может обрубить концы с американским «сатаной»
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
ещё главное