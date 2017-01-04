На 8 лет за неуплату налогов: в Литве могут ужесточить УК

Срок до 8 лет заключения предложено ввести за неуплату налогов на суммы от 19 тысяч евро

Вильнюс, , 14:16 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает принять поправки к Уголовному кодексу, в которых установлено более строгое наказание за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах, сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 января, в канцелярии президента Литвы. Согласно поправке, указанную ответственность предлагается установить за неуплату налогов на сумму от 19 тысяч евро.

По словам президента, уклонение от налогов — не только тяжкое преступление, от которого страдают государство и его жители, но и угроза для прозрачности политической системы. Из-за финансовых преступлений растет теневая экономика, социальное неравенство, искажается справедливость и страдает финансовая стабильность государства.

Грибаускайте предлагает наказывать за уклонение от налогов как за тяжкое преступление. Так, для лиц, скрывших налоги в размере 19 тысяч евро (500 минимальных прожиточных уровней) или участвующих в организованной группировке, необходимо установить такую же ответственность, как и за мошенничество — лишение свободы сроком до 8 лет, считает президент Литвы. Кроме того предлагается в 2 раза увеличить срок давности для таких преступлений.

Среди налоговых преступлений, на сегодняшний день в Литве тяжкими считаются только хищение большой стоимости НДС и пособий по материнству, за уклонение от налогов грозит ответственность, как за простое воровство. Согласно ныне действующим законам, максимальное наказание даже за самые крупные налоговые преступления — это лишение свободы сроком до 3 лет, которое на практике даже не применяется, а из-за коротких сроков давности мошенникам часто удается избежать ответственности.

По данным службы по расследованию финансовых преступлений, из-за налоговых преступлений государство только за последние три года понесло убытки на сумму более 90 млн евро.

По утверждению президента, адекватное наказание должно стать одним из приоритетов в борьбе с налоговым мошенничеством и финансовыми преступлениями.