В Эстонии упростили процесс усыновления

С 2017 года организация усыновления переходит от местных уездных управлений к общегосударственному департаменту социального страхования

Таллин, , 14:04 — REGNUM В декабре 2016 года парламент Эстонии утвердил изменения в закон «О социальном обеспечении», согласно которым организация процесса усыновления переходит от местных уездных управлений к общегосударственному департаменту социального страхования. Об этом сегодня, 4 января, сообщил эстонский телеканала ETV+ со ссылкой на главного специалиста Отдела защиты детей министерства социальных дел страны Надежду Леоск.

С января 2017 года по всей Эстонии действует единая система, благодаря которой семьям проще найти ребенка для усыновления. Организацией внутригосударственного усыновления будут заниматься пять специалистов в четырех крупных городах страны: Таллине, Тарту, Пярну и Йыхви.

По словам Леоск, с 2017 года оценку приемных семей будут проводить бесплатно для них. Кроме того, если заявление на усыновление было подано до изменений 2017 года, то семья не должна его подавать повторно — все документы передаются в департамент социального страхования автоматически. По-прежнему можно будет получить психологическую поддержку, получить индивидуальные или групповые консультации.

В 2015 году в Эстонии усыновили 93 ребенка, из них 5 — зарубежными родителями.