В Тюменской области массовое ДТП: трое погибших, 15 раненых

Тюмень, , 13:31 — REGNUM В Тюменской области на 157-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск 4 января произошло массовое ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Три человека погибли, 15 человек пострадали, получив ушибы и рваные раны лица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УГИБДД.

Массовое ДТП, по предварительным данным, случилось в первом часу ночи. «В условиях снегопада автомобиль «ДЭУ Нексия» выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с рейсовым автобусом №808, следовавшим по маршруту «Тюмень-Ханты-Мансийск», от удара автобус отбросило на обочину, он опрокинулся на бок. В аварии погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Погибшие из Башкирии — мужчины 59-и, 56-и лет и 58-летняя женщина», — сообщает пресс-служба регионального МВД. В автобусе малой вместимости «Луидор» находились водитель и 15 пассажиров. Пострадавшие пассажиры благодаря пристегнутым ремням безопасности не получили тяжелых повреждений. Чудом не пострадала годовалая малышка. На месте ДТП работали два наряда ДПС, инспекторы регулировали движением вручную, пропуская транспорт в обоих направлениях. Учитывая сложные погодные условия и темное время суток, место ДТП ограничили со всех сторон автомобилями экстренных служб с включенными проблесковыми маяками. Пострадавшие пассажиры автобуса доставлены автомобилями «скорой помощи» в Ярковскую районную больницу для оказания медицинской помощи. Госпитализирован лишь один человек с переломом бедра — 31-летний пассажир автобуса. Остальные пассажиры после оказания медпомощи продолжили движение по маршруту на резервном автобусе, предоставленном перевозчиком. В связи со снегопадом и резким изменением температурного режима в Уральском регионе, Госавтоинспекция просит водителей быть особо внимательными на дороге. В условиях недостаточной видимости и на скользкой дороге автоинспекторы требуют увеличивать дистанцию, снижать скорость движения, не допускать резких маневров при обгонах и перестроении.