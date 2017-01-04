Докажи, что бедный: воронежских студентов лишили льгот в электричках

Теперь скидка будет предоставляться только учащимся из малообеспеченных семей

Воронеж, , 12:37 — REGNUM В Воронежской области значительная часть студентов и школьников теперь не смогут пользоваться льготным проездом в пригородных поездах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ППК «Черноземье», порядок предоставления льготного проезда в регионе введен с 1 января — в соответствии с региональным законодательством.

Речь идет о законе Воронежской области от 16 декабря «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области». В соответствии с законом, скидка в 50% от действующего тарифа на проезд в пригородных поездах в период с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря 2017 года будет распространяться на школьников, студентов-очников профессиональных образовательных организаций и вузов при предъявлении двух документов — студенческого билета либо справки из образовательной организации, а также справки о том, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума в Воронежской области, либо справки о назначении государственной социальной помощи. До этого для получения льготного билета достаточно было предъявить удостоверение учащегося.

Таким образом, с 1 января скидку при пользовании электричкой смогут получать только школьники и студенты из малообеспеченных семей.

Добавим, что с 1 января на территории региона увеличилась стоимость проезда в пригородных поездах — с 19 рублей до 20 рублей 60 копеек за одну десятикилометровую зону.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Воронежской областной думой было принято решение об отмене единовременных выплат из бюджета Воронежской области женщинам при рождении ребенка с 1 января. Сумма выплаты составляла 20 тыс. рублей — больше, чем выплата из федерального бюджета. Решение объяснили сложным бюджетом, наличием федеральных выплат, а также необходимостью исходить из «принципа адресности и критерия нуждаемости».

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