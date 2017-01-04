МВД РФ обнародовало данные о количестве выходцев с Украины в России

Москва, , 12:25 — REGNUM На территории Российской Федерации по состоянию на 1 января 2017 года находятся более 10 миллионов иностранных граждан, при этом около 2,5 млн из них являются гражданами Украины. Об этом сегодня, 4 января, заявила журналистам руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.

«В настоящее время в России находятся порядка 2,5 млн украинских граждан, из них более миллиона — выходцы с юго-восточных областей Украины», — сказала Кириллова.

Также чиновница проинформировала, что с начала 2014 года гражданами Украины для определения своего правового положения подано более двух миллионов прошений, из них за временным убежищем — более 442 тыс., за разрешением на временное проживание — 411 тыс.

Также украинские граждане оформили свыше 670 тысяч патентов на работу и 175 тысяч разрешений на работу.

Кроме того, порядка 250 тысяч граждан Украины обратились с заявлениями об участии в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников в Россию. Около 175 тысяч выходцев с Украины изъявили желание приобрести гражданство России.

Напомним, после государственного переворота на Украине в начале 2014 года, в этой стране началась гражданская война. Основные боевые действия развернулись в густонаселенном Донбассе. Мирные жители вынуждены были покинуть свои дома и в большинстве своем отправились в Россию, спасаясь от бандеровских нацистов, которые начали осуществлять геноцид в Донбассе.