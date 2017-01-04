Богатый Ямал, бедные ямальцы: кому обещана поддержка

Салехард, , 12:14 — REGNUM На Ямале с этого года обратят более пристальное внимание к одиноким матерям и семьям, имеющим детей с ограничениями в здоровье. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Как выяснилось на предновогоднем личном приеме граждан, который проводился главой региона путем видеоконференцсвязи, в округе нет целостного анализа — сколько таких семей, какие лекарства необходимы, достаточен ли доход для проживания. «Думаю, что их не так много. И, проанализировав ситуацию, сможем понять, чем еще мы можем помочь», — заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

К примеру, заявительница из Надыма, одна воспитывающая ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, попросила у главы региона содействия в приобретении необходимой бытовой техники. Женщина не работает, так как ее ребенку нужен постоянный уход. Доход семьи состоит из социальных выплат и мер социальной поддержки и приобрести так необходимые в быту вещи нет возможности.

Многодетная мать из Красноселькупа, в семье которой воспитываются шестеро детей, попросила помочь в приобретении компьютера — школьная программа и учебный процесс предполагают выполнение части заданий на компьютере, но из-за его отсутствия дети вынуждены делать «домашку» в школе после уроков или у друзей.

С просьбой оказать содействие в доступности получения психолого-педагогической помощи по вопросам воспитания детей для замещающих семей, проживающих в отдалённых микрорайонах или посёлках, обратилась жительница микрорайона Вынгапуровский, на попечении которой находятся двое несовершеннолетних детей. Она отметила, что хотелось бы чаще получать советы и помощь квалифицированных специалистов. В отдаленном поселке нет возможности получить консультации квалифицированных детских психологов. Замдиректора департамента образования Ямала Сергей Бойченко сообщил, что вопрос решаем. Специалисты будут выезжать в микрорайон Вынгапуровский для оказания семьям необходимой психологической помощи. А с января наступившего года в арктическом регионе будет запущен «электронный психолог». Сейчас услуга проходит тестирование на портале «Ямал. Сетевой регион. Образование».