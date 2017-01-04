В Кургане автобус в наступившем году стал дороже

Курган, , 10:23 — REGNUM В столице Зауралья с начала года на два рубля подорожает проезд в автобусах и маршрутных такси, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в транспортном управлении Кургана.

Ранее его стоимость составляла 20 рублей. В наступившем году перевозчики добавили еще два рубля. Рост стоимости своих услуг они пояснили повышением цен на технический газ практически на 50%. Именно голубое топливо в приоритете у курганских перевозчиков. Эксперты отмечают, что это, возможно, не последний взлет цен на проезд в столице Зауралья, ибо согласно федеральному закону №220 «Об организации перевозок», регулированию подлежат только перевозки за счет бюджета. Частные транспортные компании с января прошлого года самостоятельно регулируют тариф, и не подчиняются департаменту регулирования цен и тарифов Курганской области.

По данным областного УФАС в Кургане сегодня на 65 маршрутах работает 21 перевозчик. На линии работает более 400 единиц автобусов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, единственное бюджетное транспортное предприятие МУП «Горэлектротранспорт» еще в 2016 году обанкротилось.