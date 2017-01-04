В Иране за шпионаж осуждено 70 человек

Тегеран, , 10:17 — REGNUM



70 человек было осуждено по обвинению в шпионаже в иранской столице, заявил 3 января генеральный прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади. Об этом сообщает Figaro.

«Семьдесят осужденных за шпионаж человек, которым придется искупать свою вину в тюрьмах Тегерана, передали врагам информацию о стране в различных областях, а именно в ядерной, военной, политической, социальной и культурной», — отметил он.

Ни личность, ни сроки заключения осужденных не указывается. Не раскрывается также, каким «вражеским» странам были направлены сведения.