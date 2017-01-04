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Уборка снега в Екатеринбурге: отчёты мэрии и протоколы ГИБДД

Общество
Чиновники ежедневно заявляют о вывозе нескольких тонн снега. Может, лучше отчитываться о том, какие именно улицы были убраны?

Екатеринбург, 4 Января 2017, 09:51 — REGNUM  В Екатеринбурге чиновники ежедневно отчитываются о тоннах вывезенного с улиц города снега. А сотрудники ГИБДД с завидным постоянством находят нарушения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Любовь чиновников измерять уборку снега тоннами известна в городе давно. Вот и вчера, 3 января, они радостно доложили общественности об очередном достижении — к утру 3 января с улиц было вывезено 5 тыс. 258 тонн снежной массы. Всю ночь со снегопадом боролись 256 единиц уборочной техники и 120 подсобных рабочих.

Снегопад обрушился на Екатеринбург 2 января. А ещё перед новым годом, 29 декабря, ГИБДД заявляло: снег в городе убирают плохо. И нарушения есть даже после проведённой, казалось бы, уборки. После работ проезжая часть улицы Бычковой оставалась покрыта рыхлым снегом, а вдоль бордюрного камня — снежный накат толщиной до семи сантиметров и шириной до трёх метров.

Сотрудники ГИБДД заявляют о некачественной уборке улиц и об отсутствии контроля за подрядчиками со стороны заказчика — администрации района и мэрии города. Только в Октябрьском районе с ноября 2016 года было составлено 30 административных материалов и выдано 64 предписания на устранение недостатков.

А всего за три дня в Екатеринбурге было составлено 18 административных протоколов и выдано 42 предписания на устранение выявленных недостатков. Также составлено три три протокола по факту неисполнения ранее выданных предписаний в установленные сроки.

Отметим, сами граждане сообщают о плохой работе уборочной техники. Так, в прежние годы частыми были случаи, когда водители просто напрасно жгли бензин, создавая видимость работы.

Возможно, повысить качество работы помог бы более жёсткий контроль. И учёт не в тоннах, вывезенных, как шутят горожане, на соседние улицы, а в конкретных улицах, очищенных от снега.

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