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СМИ: Убийца посла РФ в Турции с октября собирал данные о своей жертве

Общество
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 г. в Анкаре

Анкара, 3 Января 2017, 23:23 — REGNUM  Убийца посла РФ в Турции Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ собирал информацию о дипломате через компьютер своего экс-соседа по комнате с октября 2016 года. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные правоохранительные органы.

«Через компьютер адвоката Серкана О. (бывший сосед по комнате убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа) еще в октябре 2016 г. собиралась информация о действиях российского дипломата», — говорится в сообщении.

Эксперты изучили данные компьютера адвоката, выяснив, что в октябре прошлого года пользователь неоднократно задавал в интернет поиск данных о Карлове, в том числе просматривались видео с участием дипломата РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 г. в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Нападение совершил экс-сотрудник спецназа Турции Мевлют Мерт Алтынташ. Злоумышленник был ликвидирован на месте происшествия.

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Убийство российского посла в Турции
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