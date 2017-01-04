Санкт-Петербург готовится к приходу 20-градусных морозов

При этом в Ленинградской области температура воздуха упадет до минус 30 градусов

Санкт-Петербург, , 23:32 — REGNUM Резкое понижение температуры воздуха ожидается в Санкт-Петербурге в ближайшие три дня. В пригородах Северной столицы морозы могут достигнуть минус 22 градусов. Об этом 3 января сообщило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В связи с наступлением холодов власти города рекомендовали управляющим компаниям в жилищной сфере перейти на усиленный режим работы.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 4 января и в ночь на 5 января в Санкт-Петербурге усилится северо-восточный ветер. Его скорость в порывах может достигать 15−17 метров в секунду. Одновременно произойдет интенсивное понижение температуры воздуха.

Днем 4 января она упадет до 14 градусов мороза, 5 января в Петербурге ждут мороз до минус 16 градусов, в окрестностях — до минус 20 градусов. А в рождественский сочельник, 6 января, температура воздуха в городе на Неве ночью опустится до минус 19 градусов, а в окрестностях — до минус 22 градусов. Днем ожидается минус 15−17 градусов.

Кроме того, 4 и 5 января в Петербурге прогнозируется небольшой снег, слабая метель, на дорогах местами гололедица. 6 января днем будет преимущественно без осадков.

Как сообщили в Жилищном комитете Санкт-Петербурга, в связи с приходом крепких морозов сформирован перечень мер, которые необходимо предпринять во всех многоквартирных домах для бесперебойной работы инженерных систем. Эти рекомендации доведены до сведения районных администраций и управляющих компаний.

«Необходимо организовать обходы зданий и проверку утепления оконных и дверных проемов, закрыть чердачные и подвальные окна, выходы на кровли, утеплить стояки центрального отопления, которые проходят по тамбурам и первым этажам лестничных клеток. Аварийные бригады в районах должны быть готовы устранить возникающие технологические нарушения», — сообщили в Жилищном комитете.

Добавим, что в Ленинградской области морозы в ближайшие три дня будут еще более серьезными. Так, 4 января на западе Ленобласти температура воздуха упадет до −12…−17 градусов, на востоке области до −18…−23 градусов, местами до — 26 градусов.

5 января на западе 47-го региона температура снизится до −13…−18 градусов, местами до — 21 градусов. На востоке Ленобласти будет −21…−26 градуса, местами до — 30 градусов. 6 января на западе области ожидается −15…−20 градусов, ночью местами до — 23 градусов, на востоке области −22…−27 градусов, ночью местами до — 30 градусов.