Среда, 04 Января 2017 года
00:49:23 МСК

Санкт-Петербург готовится к приходу 20-градусных морозов

Общество
При этом в Ленинградской области температура воздуха упадет до минус 30 градусов
Новогодний салют с Петропавловской крепости
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Новогодний салют с Петропавловской крепости

Санкт-Петербург, 3 Января 2017, 23:32 — REGNUM  Резкое понижение температуры воздуха ожидается в Санкт-Петербурге в ближайшие три дня. В пригородах Северной столицы морозы могут достигнуть минус 22 градусов. Об этом 3 января сообщило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В связи с наступлением холодов власти города рекомендовали управляющим компаниям в жилищной сфере перейти на усиленный режим работы.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 4 января и в ночь на 5 января в Санкт-Петербурге усилится северо-восточный ветер. Его скорость в порывах может достигать 15−17 метров в секунду. Одновременно произойдет интенсивное понижение температуры воздуха.

Днем 4 января она упадет до 14 градусов мороза, 5 января в Петербурге ждут мороз до минус 16 градусов, в окрестностях — до минус 20 градусов. А в рождественский сочельник, 6 января, температура воздуха в городе на Неве ночью опустится до минус 19 градусов, а в окрестностях — до минус 22 градусов. Днем ожидается минус 15−17 градусов.

Кроме того, 4 и 5 января в Петербурге прогнозируется небольшой снег, слабая метель, на дорогах местами гололедица. 6 января днем будет преимущественно без осадков.

Как сообщили в Жилищном комитете Санкт-Петербурга, в связи с приходом крепких морозов сформирован перечень мер, которые необходимо предпринять во всех многоквартирных домах для бесперебойной работы инженерных систем. Эти рекомендации доведены до сведения районных администраций и управляющих компаний.

«Необходимо организовать обходы зданий и проверку утепления оконных и дверных проемов, закрыть чердачные и подвальные окна, выходы на кровли, утеплить стояки центрального отопления, которые проходят по тамбурам и первым этажам лестничных клеток. Аварийные бригады в районах должны быть готовы устранить возникающие технологические нарушения», — сообщили в Жилищном комитете.

Добавим, что в Ленинградской области морозы в ближайшие три дня будут еще более серьезными. Так, 4 января на западе Ленобласти температура воздуха упадет до −12…−17 градусов, на востоке области до −18…−23 градусов, местами до — 26 градусов.

5 января на западе 47-го региона температура снизится до −13…−18 градусов, местами до — 21 градусов. На востоке Ленобласти будет −21…−26 градуса, местами до — 30 градусов. 6 января на западе области ожидается −15…−20 градусов, ночью местами до — 23 градусов, на востоке области −22…−27 градусов, ночью местами до — 30 градусов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морозы
Главное сегодня
NB!
04.01.17
«Арсенал» отыграл у «Борнмута» 3 мяча за 20 минут
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.01.17
Юрий БаранчикУкраина. Итоги 2016: страна-минус
КиевУкраина Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
ПриштинаКосово «Исламское государство» Общество
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
03.01.17
Спецназ НАТО пополнят 400 литовских солдат
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
МоскваРоссия Морозы Происшествия
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
03.01.17
Юрий БаранчикМировая геополитика. Итоги 2016: год перелома
МоскваРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
Тулеев попросил Медведева остановить необоснованный рост цен на бензин
КемеровоРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Алексей ЮсевДесять лучших фильмов 2016 года
МоскваРоссия Итоги 2016 года Культура
NB!
03.01.17
Яков РудьНе то дали: Маккейн остался недоволен Порошенко
КиевУкраина Украина и США Политика
NB!
03.01.17
«Новый год нефть открыла ростом»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
The Times: «Ради дружбы с Путиным Трамп готов терпеть многое»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.01.17
Сергей ГуркинТоп-10 событий 2016 года для Украины: конец «украинской оккупации»?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Станислав ТарасовТурция может обрубить концы с американским «сатаной»
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
03.01.17
Ассанж: демократы обвиняют РФ во взломе серверов, чтобы навредить Трампу
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.01.17
Папа Римский о священниках-педофилах: Это грех, позорящий всех нас
Ватикан Католицизм Общество
NB!
03.01.17
Ко дню рождения Бандеры во Львовской области сожгли музей УПА
ЛьвовУкраина Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
03.01.17
«Реклама в соцсетях оказывает скрытое влияние на поведение миллионов людей»
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
02.01.17
«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Сандерлендом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
02.01.17
Алёна Зеленина «Китай не заменит прибалтам Россию»
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.01.17
Юрий БаранчикКак в Беларуси идет ползучая националистическая белорусизация
МинскБелоруссия Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Политика
ещё главное