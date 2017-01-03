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СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов

Общество
Группа террористов планирует совершить ряд атак на государственные учреждения
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Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Приштина, 3 Января 2017, 21:49 — REGNUM  Один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и около 400 террористов проникли из Сирии на территорию Европы под видом беженцев. Об этом сообщает Daily Мail со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.

По данным силовиков, лидером «боевого отряда» является джихадист албанского происхождения Лавдрим Мухаджери.

Предполагается, что группа террористов планирует совершить ряд атак на государственные учреждения, включая госорганы в Косово и православные церкви в Сербии.

17 ноября 2016 г. агентство Reuters сообщило, что сотрудники полиции Косово задержали 19 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Они (задержанные) планировали совершить теракты в Косово, а также совершить нападение на израильскую футбольную команду и ее болельщиков во время матча Албания-Израиль», — отмечалось в заявлении полиции.

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«Исламское государство»
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