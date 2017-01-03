Трамп раскритиковал General Motors за ввоз автомобилей из Мексики

Ранее ближайшее доверенное лицо избранного президента США Ньют Гингрич заявил о планах миллиардера Дональда Трампа отменить до 70% указов его предшественника

Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Миллиардер Дональд Трамп, победивший 8 ноября 2016 г. на президентских выборах в США, подверг критике работу крупной автомобильной компании General Motors.

«General Motors бесплатно отправляет через границу произведенную в Мексике модель Chevy Cruze автодилерам США, — написал избранный глава Белого дома на своей странице в соцсети Twitter. — Делайте автомобили в США или платите пограничную пошлину!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ближайшее доверенное лицо избранного президента США Ньют Гингрич заявил о планах Трампа отменить до 70% указов его предшественника после вступления в должность президента США, которая состоится 20 января 2017 года.

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