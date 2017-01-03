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Украина будет производить винтовки М16

Общество
«Первым проектом станет М16»

Киев, 3 Января 2017, 18:38 — REGNUM  Государственное предприятие «Укроборонсервис» будет производить с компанией Aeroscraft (США) стрелковое оружие по стандартам НАТО на территории Украины. Об этом сообщается на сайте украинской компании.

«Государственное предприятие «Укроборонсервис», которое входит в состав ГК «Укроборонпром», совместно с американской компанией Aeroscraft будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО на Украине, — говорится в сообщении. — Первым проектом станет М16».

Отмечается, что «Укроборонпром» и Aeroscraft подписали меморандум о сотрудничестве.

Ранее глава Украины Петр Порошенко заявил, что с 2017 г. национальная ежегодная программа сотрудничества Киева с Североатлантическим альянсом будет направлена на достижение Украиной стандартов НАТО.

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