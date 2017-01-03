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В Латвии раньше обычного началась эпидемия гриппа

Общество
От гриппа в стране привилось менее 1% населения

Рига, 3 Января 2017, 16:24 — REGNUM  В Латвии эпидемия гриппа в 2017 году начнется в ближайшие недели, это почти на месяц раньше обычного, заявила эпидемиолог Центра контроля и профилактики заболеваний Райна Никифорова, сообщает портал Lsm.lv.

Как рассказала эпидемиолог, заболеваемость гриппом за последние недели выросла — болезнь зафиксирована уже в 10 городах Латвии. Отмечается, что за неделю число выявленных случаев болезни удвоилось, в больницы уже поступают пациенты с осложнениями.

Грипп может вызвать серьезные осложнения, поэтому вакцинироваться следует беременным женщинам и младенцам, пожилым людям и людям с различными заболеваниями, напоминают специалисты. Однако по данным Центра контроля и профилактики заболеваний, на сегодняшний день в Латвии от гриппа привились менее 1% населения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии уровень вакцинации от гриппа в группах риска самый низкий в ЕС. Так, в 2015 году прививки от гриппа сделали 2,4% пожилых людей, тогда как, например, в Нидерландах — 75%, в Великобритании в зависимости от региона — 65−75%, в Испании — 55%. Такой же низкий уровень вакцинации только в соседней Эстонии. Всемирная организация здравоохранения добивается, чтобы против гриппа прививались 75% людей из групп риска (к ним ВОЗ причисляет также работников здравоохранения и обитателей пансионатов), но реальная ситуация резко отличается от планов и существенно различается в разных странах Европы.

Стоит добавить, что число умерших от гриппа в 2016 году в Латвии значительно увеличилось по сравнению с эпидемией 2015 года, когда вирус унес 39 жизней. Печальный итог последнего сезона — 59 человек, среди которых две беременные женщины. Самой молодой жертве было 26 лет, самой пожилой — 95. Средний возраст умерших составил 65 лет. Среди умерших — 29 мужчин и 30 женщин. Практически у всех скончавшихся было то или иное хроническое заболевание — сердца или дыхательных путей, диабет, рак и тому подобные. Подавляющее большинство умерших не имели прививки от вируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии нет денег на вакцину от гриппа для входящих в группу риска

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Грипп, ОРЗ
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