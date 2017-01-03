В Латвии уменьшается число зарегистрированных браков

Треть из них были заключены в столице

Рига, , 15:33 — REGNUM В 2016 году в Латвии было зарегистрировано 13 262 тысячи браков — на 600 меньше, чем в 2015 году (13 927), сообщает LETA.

По данным Министерства юстиции, самым популярными месяцами для заключения браков стали август (2679), июль (2369) и сентябрь (1462). Больше всего (4417) браков было зарегистрировано в Риге.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.

Стоит добавить, что каждый год, в результате трудовой миграции Латвия в целом теряет по 20−25 тысяч человек, и поток людей, покинувших страну в поисках достойной жизни, не снижается. Естественный прирост населения остается негативным начиная с 1991 года.

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