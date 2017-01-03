В Краснодаре первым в Новом году на свет появился мальчик

Краснодар, , 13:37 — REGNUM Жителей Краснодара за первую ночь нового 2017 года стало больше на 16 человек. Именно столько новорожденных появилось на свет в роддомах и перинатальных центрах кубанской столицы с полуночи и до 08:00 1 января. Как сообщили ИА REGNUM в управлении здравоохранения администрации города, девочек родилось в два раза больше чем мальчиков — 11 и пять соответственно.

Первым, как и в прошлом году, «открыл» год мальчик в 1:15. Малышу весом 3 кг 640 грамов помогли появиться на свет в перинатальном центре ККБ N2, по привычке называемым горожанами 5-м роддомом. Как отмечают медики, все малыши, родившиеся в Новогоднюю ночь в Краснодаре, а также их мамы чувствуют себя хорошо.

Еще пять малышей родились в праздничную ночь в Сочи. Среди новорожденных две девочки и три мальчика. При этом первым на свет появился малыш, который стал первенцем в семье, второй — вторым, третий, соответственно, третьим. А четвертая девочка, родившаяся в первые часы 2017 года, стала четвертой в многодетной семье.Пятая девочка родилась с экстремально низкой массой — 870 граммов. Операцию провел лично министр здравоохранения Краснодарского края, он же акушер-гинеколог высшей категории, Евгений Филиппов.

«Ситуация была экстренная, привезли женщину из Абхазии. Мы сделали все необходимое. Сейчас малышка находится в кювете, условия в которой максимально приближены к утробе матери», — подчеркнул Евгений Филиппов.Добавим, что в Сочи младенческая смертность — самая низкая в Краснодарском крае — 3,9 промилле против 5,9 региональных. Растут и рождаемость. Если в 2015 году в Олимпифской столице на свет появились 7777 малышей, то в 2016 году — 8,4 тыс. младенцев.