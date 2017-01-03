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В Тульской области эпидемия гриппа пошла на спад

Общество
Эпидпорог все еще превышен на 15%

Тула, 3 Января 2017, 13:09 — REGNUM  В Тульской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 4%.

За последнюю неделю 2016 года и в первый день 2017 года (с 26 декабря по 1 января) в регионе зарегистрировано 9 тыс. 973 случая заболевания гриппом и ОРВИ.

В целом эпидемический порог превышен на 15%: на 22% этот показатель превышен среди взрослых, на 1,4% — среди школьников.

В Туле за последнюю неделю зарегистрировано 4 тыс. 683 случая заболеваний гриппом и ОРВИ — эпидпорог превышен на 29%. В то же время, за неделю общий уровень заболеваемости снизился сразу на 7%.

По-прежнему высоком уровень заболеваемости остается в Алексинском, Веневском, Воловском, Дубенском, Ефремовском, Заокском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Новомосковском, Плавском, Тепло-Огаревском, Чернском, Щекинском и Ясногорском районах.

Согласно данным лабораторного анализа, у большинства заболевших (90% случаев) — подтверждено наличие вирусов гриппа A (H3N2).

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Грипп, ОРЗ
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