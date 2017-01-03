На Рождество в Московский регион придут сильные морозы

Москва, , 12:03 — REGNUM В Москву приходят сильные морозы. Об этом сообщают сегодня, 3 января, синоптики центра погоды «Фобос».

К 7 января, когда отмечается православное Рождество, температура воздуха в Москве и Подмосковье опустится почти до — 30 °C.

Со 2 января в Московском регионе началось похолодание. Температура уже опустилась до — 15 °C. К 7 января ночью в Москве будет −24…−26 °С, в Московской области −23…−28 °C, местами до — 31 °C. Днём в Москве −19…−21 °C, в Подмосковье −18…−23 °C.