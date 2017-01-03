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Компания «Евролайнс» объяснила факт задержания автобусов на финской границе

Общество
Накануне сотни людей не смогли добраться из Петербурга в Финляндию на автобусах Lux Express
Автобус Lux Express
Иллюстрация: Luxexpress.eu
Автобус Lux Express

Санкт-Петербург, 3 Января 2017, 11:48 — REGNUM  Задержание автобусов Lux Express на границе РФ и Финляндии 2 января стало следствием решения о временном приостановлении действия удостоверения допуска на осуществление коммерческих международных перевозок. Об этом 3 января сообщила ИА REGNUM автобусная компания ЗАО «Евролайнс» (представительство Lux Express Group в России).

Напомним, 2 января автобусы под международным брендом Lux Express, курсирующие по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки, не были пропущены через границу с российской стороны. Пассажиры были вынуждены покинуть автобусы и поставлены перед необходимостью отменять все планы и возвращаться в Петербург, либо искать другие возможности для пересечения границы на каком-либо транспорте.

Как уточнили сегодня в компании «Евролайнс», всего в остановленных автобусах находилось 270 пассажиров, большинство которых являются гражданами РФ. Компания, по возможности, организовала доставку пассажиров в пункт назначения при помощи других автобусных перевозчиков или на поездах. «Тем пассажирам, которым не удалось предложить альтернативный рейс, Lux Express организовал временное размещение», — говорится в сообщении «Евролайнс».

В компании заявили, что такое развитие событий стало для нее самой неприятным сюрпризом, поскольку у автобусов Lux Express должен был быть действующий допуск на осуществление коммерческих международных перевозок. «Однако, выяснилось, что в связи со сделанными ЗАО «Евролайнс» предписаниями было принято решение о временном приостановлении его действия, что стало для нас полной неожиданностью», — заявил гендиректор «Евролайнс» Райт Реммель.

Как уточнил Реммель, представитель ЗАО «Евролайнс» 26 декабря 2016 года подписал акт проверки, в котором были указаны замечания к деятельности перевозчика, подлежащие устранению в течение трёх месяцев.

«Мы начали их устранение, но получили решение временного приостановления действия удостоверения допуска 2 января в 17 часов по местному времени. Мы очень сожалеем о случившемся, недостатки будут устранены в ближайшее время», — заявил гендиректор ЗАО «Евролайнс».

По данным СМИ, инспекторы Ространснадзора обнаружили трещины в ветровых стеклах автобусов со стороны водителя, а также предъявили претензии к тому, что автобусы компании производят остановку и посадку пассажиров в непредусмотренных разрешающими документами местах. Были найдены и другие нарушения.

Гендиректор ЗАО «Евролайнс» Райт Реммель принес свои извинения пассажирам и сообщил о том, что компания ищет «способы разрешения ситуации и предложения альтернатив пассажирам».

Добавим, что возникшая проблема не касается автобусов, принадлежащих компании Lux Express Estonia.

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