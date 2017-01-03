Больница скорой помощи Волгограда готовится отметить столетний юбилей

Волгоград, , 10:27 — REGNUM Клиническая больница скорой медицинской помощи №7 города Волгограда постепенно обновляется. Детское отделение, где отремонтированы приемное отделение, цокольный этаж, урологическое и травматологическое отделение, в первый день нового года проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 3 января, в ходе инспекции глава региона также проверил качество ремонтных работ в операционном блоке, реанимации, осмотрел обновленные палаты и конференц-зал в поликлинике.

«Видно, что здесь все делается с душой — для комфорта людей и лечащего персонала созданы все необходимые условия», — прокомментировал Андрей Бочаров.

Добавим, что недавно в больнице было отремонтировано физиотерапевтическое отделение. Кроме того, заменен лифт в родильном доме, оборудованы поручни для людей с ограниченными возможностями. Продолжается благоустройство территории, появились новые светильники с датчиками движения. Для обеспечения антитеррористической защищенности в больнице установлены камеры видеонаблюдения.

В порядок в ближайшие два года планируется привести не только детское отделение больницы, но и роддом, и гинекологию.

«В 2018 году учреждение будет отмечать столетие со дня образования, к этому времени оно должно выглядеть достойно», — заявил глава региона.

На сегодняшний день клиническая больница скорой медицинской помощи №7 является крупным медицинским центром, который одновременно обеспечивает лечение около 700 пациентов. В ее составе действуют 16 лечебных, восемь клинических и диагностических отделений. Ежегодно в больнице проходят госпитализацию около 30 тысяч человек, здесь выполняется более 18 тысяч операций в год.

Читайте также: Волгоградскому «Волгофарму» нашли оперативного управляющего

За барство директор геронтологического центра в Волгограде лишился поста

Главврачу детской больницы Волгограда пригрозили кадровыми решениямиЗа последние три года масштабные ремонтные работы проведены в ведущих больницах Волгограда и районов области. В прошлом году завершился капремонт детского корпуса больницы №7 в Волгограде, обновлены детские отделения в ряде других больниц. Проводится ремонт в волгоградской больнице № 25, закупается современное оборудование. В этом лечебном учреждении уже сдана в эксплуатацию вертолетная площадка, продолжается масштабная реконструкция приемного отделения.

Обновляется и парк автомобилей скорой помощи: в 2016 году он пополнился на 148 новых машин, что практически полностью закрывает потребность в спецавтотранспорте.

В регионе также будет выработан долгосрочный план системного развития регионального здравоохранения. Предложения по его формированию в соответствии с приоритетными направлениями стратегии развития региона, с учетом мнения экспертов должны быть представлены уже в первом квартале текущего года. Такое поручение дал глава региона. А в 2017 году областная система здравоохранения сосредоточит усилия на сельской медицине. Учреждения здравоохранения в отдаленных районах области будут обновляться с учетом комплексного развития территорий.