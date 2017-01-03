Вторник, 03 Января 2017 года
09:41:08 МСК

Более 300 краснодарцев вышли на первый в 2017 году полумарафонский забег

Общество
Это двое больше, чем годом ранее

Краснодар, 3 Января 2017, 09:04 — REGNUM  В Краснодаре все больше людей предпочитают встречать первый день нового года спортивно. В текущем году на легкоатлетический забег, который состоялся в первый день наступившего года, вышли в два раза больше горожан, чем в 2016-м. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 3 января, всего в нем приняли участие более 300 сторонников активного отдыха.

Маршрут забега пролегал по центральной части кубанской столицы, включая Городской парк, Екатерининский сквер и бульвар по улице Красной. Собравшимся предстояло преодолеть дистанцию в 17 км. Как пояснили организаторы забега, ежегодно длину дистанции определяют последние две цифры наступившего года. Но бежать до финиша было не обязательно — участники сами выбирали посильную нагрузку. Средний возраст любителей бега 1 января — 25−40 лет. Были здесь и бизнесмены, и казаки, и ветераны кубанского спорта. Новогодний колорит забегу придавали участники в костюмах сказочных персонажей: деда Мороза, Санта Клауса, Бэтмена.

Первый подобный забег состоялся шесть лет назад. Тогда участие в нем приняли 20−30 человек. С каждым разом число желающих ростет, бег на свежем воздухе в кубанской столице приобретает популярность. И уже в текущем году только зарегистрированных участников было 260.

Добавим, что подобные забеги 1 января также проводятся в крупных городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пропаганда здорового образа жизни
Главное сегодня
NB!
03.01.17
Ассанж: демократы обвиняют РФ во взломе серверов, чтобы навредить Трампу
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.01.17
«Реклама в соцсетях оказывает скрытое влияние на поведение миллионов людей»
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
02.01.17
«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Сандерлендом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
02.01.17
Алёна Зеленина «Китай не заменит прибалтам Россию»
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.01.17
Юрий БаранчикКак в Беларуси идет ползучая националистическая белорусизация
МинскБелоруссия Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Политика
NB!
02.01.17
Корреа обвинил США во лжи и вмешательстве в выборы президента Эквадора
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
02.01.17
Куба отмечает 60 лет высадки революционеров с яхты «Гранма»
ГаванаКуба Карибские острова Политика
NB!
02.01.17
Александр БродскийСША: переквалифицируется ли Бастинда в Шапокляк?
ВашингтонСША Россия и США Политика
NB!
02.01.17
Игорь БекшаевАндрей Платонов и Михаил Булгаков как певцы Русской революции
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
02.01.17
Кому надо бояться распада БРЭЛЛ
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
02.01.17
Украина рассчитывает захватить Донбасс в середине 2018 года
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.01.17
Илья КозыревСкандальное обращение президента Латвии к какому-то народу
РигаЛатвия Фашистские настроения в Латвии, Эстонии и Литве Политика
NB!
02.01.17
В новогоднюю ночь во Франции полиция задержала более 450 человек
ПарижФранция Новый год Происшествия
NB!
02.01.17
«Предел нагрузки на население и предел терпения практически исчерпан»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.01.17
Олег АйрапетовКрымская война на окраинах России. Мобилизация
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
02.01.17
В новогоднюю ночь в США вандалы изменили надпись Hollywood на Hollyweed
Лос-АнджелесСША Вандализм Происшествия
NB!
01.01.17
Леонид НерсисянРоссийский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
01.01.17
Порошенко рассказал об «украинской оккупации»
МариупольУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.01.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваНКО и государственный суверенитет
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
01.01.17
Станислав СтремидловскийБитва прогнозов в Польше: экстрасенсы против политологов
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
01.01.17
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк IХ
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
01.01.17
Число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле достигло 39 человек
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
ещё главное