Более 300 краснодарцев вышли на первый в 2017 году полумарафонский забег

Краснодар, , 09:04 — REGNUM В Краснодаре все больше людей предпочитают встречать первый день нового года спортивно. В текущем году на легкоатлетический забег, который состоялся в первый день наступившего года, вышли в два раза больше горожан, чем в 2016-м. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 3 января, всего в нем приняли участие более 300 сторонников активного отдыха.

Маршрут забега пролегал по центральной части кубанской столицы, включая Городской парк, Екатерининский сквер и бульвар по улице Красной. Собравшимся предстояло преодолеть дистанцию в 17 км. Как пояснили организаторы забега, ежегодно длину дистанции определяют последние две цифры наступившего года. Но бежать до финиша было не обязательно — участники сами выбирали посильную нагрузку. Средний возраст любителей бега 1 января — 25−40 лет. Были здесь и бизнесмены, и казаки, и ветераны кубанского спорта. Новогодний колорит забегу придавали участники в костюмах сказочных персонажей: деда Мороза, Санта Клауса, Бэтмена.

Первый подобный забег состоялся шесть лет назад. Тогда участие в нем приняли 20−30 человек. С каждым разом число желающих ростет, бег на свежем воздухе в кубанской столице приобретает популярность. И уже в текущем году только зарегистрированных участников было 260.

Добавим, что подобные забеги 1 января также проводятся в крупных городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону.