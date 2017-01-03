Папа Римский о священниках-педофилах: Это грех, позорящий всех нас

«Церковь горько рыдает над этим грехом ее сыновей, и она просит прощения»

Ватикан, , 06:38 — REGNUM Верховный понтифик католической церкви папа римский Франциск в своем послании к епископам мира обратил внимание на тяжелые условия, в которых находятся миллионы детей по всему миру. Особое внимание папа римский уделил жертвам сексуального насилия со стороны священнослужителей, выразив уверенность в том, что «эти зверства больше не будут иметь место» среди служителей церкви, передает Radio Vaticana в понедельник, 2 января.

В своем обращении папа римский Франциск отметил ужасающее положение большого количества детей современного мира. «Мы живем в мире, где почти половина детей, погибших в возрасте до пяти лет, умирают из-за недостаточного питания, - заявил верховный понтифик. — По оценкам, в 2016 году насчитывалось 150 миллионов работающих детей, многие из которых живут в условиях рабства».

Франциск озвучил также прогнозы ЮНИСЕФ, согласно которым к 2030 году в условиях крайней нищеты будут проживать 167 млн детей, в интервале 2016 - 2030 гг. умрут 69 млн детей, а еще 16 млн не получат базового школьного образования.

Кроме того, папа римский обратил внимание своих коллег на грех, которым покрыли католическую церковь священнослужители-педофилы. «Это грех, который позорит нас, - заявил понтифик. - Церковь также горько рыдает над этим грехом ее сыновей, и она просит прощения». Франциск призвал священников придерживаться «нулевой терпимости» в этой области.

Между тем редакция ИА REGNUM напоминает, что растление несовершеннолетних в современном мире идет в совсем других масштабах и носителями его часто являются не отдельные извращенные личности, а целые организации, в том числе международные. Так например, в рамочном плане полового воспитания несовершеннолетних, рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения, понятие «сексуальное удовольствие» предлагается усвоить ребенку до шести лет, в этом же возрасте рекомендуется рассказать о формах полового сожительства, в том числе нетрадиционных.

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