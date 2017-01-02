Жертвами бунта в Бразилии стали более 50 заключенных

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 1 января, в городе Манаус, столицы штата Амазонас

Бразилиа, , 20:42 — REGNUM В Бразилии в ходе бунта в тюрьме погибли более 50 человек. Об этом сообщает в понедельник, 2 января, телерадиокомпания ВВС.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 1 января, в городе Манаус, столицы штата Амазонас.

«Беспорядки вспыхнули из-за войны между враждующими бандами, контролирующими торговлю наркотиками в джунглях Амазонки», — говорится в сообщении.

Глава службы безопасности штата Амазонас Серхио Фонтес на пресс-конференции сообщил, что число жертв в ближайшее время может возрасти, когда появится более четкое представление о масштабах бунта.