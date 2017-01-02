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В Германии задержан мужчина, подозреваемый в планировании теракта

Общество
19 декабря 2016 г. грузовик с польскими номерами протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина
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Берлин, 2 Января 2017, 18:54 — REGNUM  Гражданин Сирии, подозреваемый в планировании теракта на Новый год, задержан в Германии. Об этом, как передает RT, сообщают правоохранительные органы немецкого Саарбрюккена.

«38-летний Хасан А. собирался снабдить транспортное средство знаками отличия, характерными для полицейских автомобилей, и наехать на толпу», — говорится в сообщении.

По мнению следователей, задержанный мужчина якобы поддерживал контакт с вероятным сторонником террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Гражданин Сирии в ходе допроса заявил, что всего лишь хотел инсценировать теракт, чтобы получить от боевиков финансовые средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2016 г. грузовик с польскими номерами протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина вместе с собравшимися там людьми. В результате инцидента погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы с ранениями различной тяжести.

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Теракты в Германии
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