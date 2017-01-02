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Названо имя погибшей в Стамбуле гражданки РФ

Общество
«В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова»

Анкара, 2 Января 2017, 18:08 — REGNUM  Гражданка Российской Федерации (РФ) Нурана Гасанова погибла в результате теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле. Об этом посольство России в Турции сообщило на своей странице в соцсети Twitter.

«В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова, — говорится в сообщении. — Наши самые глубокие соболезнования родным и близким».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Стамбуле вооруженный мужчина ворвался в ночной клуб Reina и открыл огонь по его посетителям. По последним данным, в результате кровавой акции погибли 39 человек, по большей части иностранцы.

Ведется поиск преступника.

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