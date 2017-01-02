Возбуждено дело по факту смерти российского офицера в Ереване

По предварительным данным, российский офицер скончался от острой сердечной недостаточности

Ереван, , 17:09 — REGNUM По факту смерти офицера российской авиационной базы в одном из общежитий Еревана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа

«1 января в общежитии по месту проживания в г. Ереван без признаков жизни обнаружен офицер российской авиационной базы, — говорится в сообщении. — В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не выявлено».

По предварительным данным, российский офицер скончался от острой сердечной недостаточности.

В настоящее время представители военной базы РФ в Армении совместно с правоохранительными органами страны устанавливает все обстоятельства случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января в общежитии в столице Армении было найдено тело офицера российской авиационной базы. При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было.

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