В Ираке прогремел мощный взрыв

Погибло по меньшей мере десять человек

Багдад, , 11:39 — REGNUM



По меньшей мере десять человек погибли, 35 получили ранения в результате взрыва в пригороде иракской столицы, сообщает Figaro.

По данным полиции и медиков, люди стали жертвами взрыва заминированного автомобиля, припаркованного на многолюдной площади в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр

На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за теракт.

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