В Ираке прогремел мощный взрыв
Погибло по меньшей мере десять человек
Багдад, 2 Января 2017, 11:39 — REGNUM
По меньшей мере десять человек погибли, 35 получили ранения в результате взрыва в пригороде иракской столицы, сообщает Figaro.
По данным полиции и медиков, люди стали жертвами взрыва заминированного автомобиля, припаркованного на многолюдной площади в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр
На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за теракт.
Читайте развитие сюжета: Теракт в Ираке: Число жертв выросло до 17 человек
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