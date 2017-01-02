СМИ: власти Турции возлагают ответственность за теракт в Стамбуле на ИГИЛ

По некоторым данным, за актом насилия стоял выходец из одной из центральноазиатских стран

Стамбул, Турция, , 10:35 — REGNUM

Власти Турции, по данным турецких СМИ, возлагают ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула на террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Associated Press.

Турецкие СМИ ссылаются на пожелавшего остаться неизвестным чиновника в рядах правоохранительных органов страны, который заявил, что власти установили личность нападавшего. Им оказался выходец из одной из центральноазиатских стран, вероятнее всего, из Узбекистана или Киргизстана.

Правоохранительные органы также установили схожие черты с терактом, осуществленном в аэропорту имени Ататюрка в июне 2016 года. Рассматривается версия о том, что за терактом в новогоднюю ночь стоит та же террористическая ячейка.

Напомним, нападавший, ворвавшийся в ночной клуб Reina и убивший 39 человек, по-прежнему не найдет полицией.

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