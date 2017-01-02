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Турецкие и российские ВВС нанесли авиаудары по целям ИГ в Сирии

Общество
Уничтожено по меньшей мере 22 боевика
Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии
Иллюстрация: Минобороны России
Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Анкара, 2 Января 2017, 10:19 — REGNUM  

Авиация и артиллерия Турции нанесли удары по целям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, в результате чего было уничтожено 22 боевика, заявили в армии страны 2 января. Об этом сообщает Reuters.

В свою очередь, авиация ВКС России нанесла удары по радикалам из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поблизости от города Эль-Баб.

Напомним, военная операция вооруженных сил Турции, получившая название «Щит Евфрата», проводится против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в приграничных с Турцией районах. Военнослужащие Турции осаждают город Эль-Баб.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция: В Сирии за четыре месяца нейтрализованы 1 тыс. 600 боевиков

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Турецкая операция «Щит Евфрата» в Сирии
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